Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht der Körperverletzung in Werdohl - Staatsschutz der Hagener Polizei ermittelt

Werdohl (ots)

Am 26. Juni 2024 fuhr eine 47-Jährige in Werdohl mit einem Linienbus. Gegen 12.45 Uhr wurde die Frau zunächst rassistisch beleidigt und anschließend beim Verlassen des Busses von mindestens einer unbekannten Person mehrfach geschlagen und an der Haltestelle "Waldstraße" aus dem Bus gestoßen.

Die verletzte Frau konnte den Angreifer beschreiben, sodass ein Phantombild erstellt wurde. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen oder kennt eine Person, die dem Phantombild ähnlich sieht?

Zum Phantombild: https://polizei.nrw/fahndung/140552

Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. Der Staatsschutz der Polizei Hagen führt die Ermittlungen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell