Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers

Wesel (ots)

Am Montag, den 04.11.2024, gegen 16.05 Uhr, befuhr ein 89-jähriger Pedelec-Fahrer aus Moers den Radweg der Baerler Straße aus Richtung Klever Straße in Fahrtrichtung Rheinberger. Im Bereich der Einmündung Clausthalstraße kam der 89-Jährige, aus bisher ungeklärter Ursache, zu Fall und verletzte sich schwer. Er musste in eine Duisburger Spezialklinik eingeliefert werden. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung eines spezielles Unfallaufnahme-Teams. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Baerler Straße in eine Fahrtrichtung kurzfristig gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell