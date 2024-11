POL-WES: Wesel - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Sonntagmorgen kam es gegen 8:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Etzoldstraße. Die eingesetzte Feuerwehr evakuierte mehrere Hausbewohner. Eine 81 - jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Spezialklinik. Die ...

