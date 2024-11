Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brand eines Fleischereiverarbeitungsbetriebes

Wesel (ots)

Am 03.11.2024 um 21:45 Uhr kam es zu einem Vollbrand in einem Fleischereiverarbeitungsbetrieb an der Ferdinand-Zepellin-Straße im Gewerbegebiet Moers-Genend. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand bis in den frühen Morgenstunden des 04.11.2024. Von den zum Zeitpunkt des Brandes im Betrieb arbeitenden Angestellten wurde keiner verletzt. Nach Feststellung des Brandes und Verständigung der Feuerwehr konnten sie unversehrt die Firmenhalle verlassen. Das Gebäude der Firma brannte komplett aus. Der Schaden dürfte im siebenstelligen Bereich liegen. Zur Brandursache liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

