Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelec-Fahrer fährt auf PKW auf.

Lippe (ots)

An der Einmündung Siegfriedstraße/Stresemannstraße kam es am Dienstagmittag (28.01.2025) gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Der 17-Jährige aus Detmold war mit seinem Pedelec auf der Siegfriedstraße in Richtung Grünstraße unterwegs. Vor ihm fuhr ein 46-jähriger Citroen C1-Fahrer aus Detmold. Als dieser abbremste, um in die Stresemannstraße abzubiegen, bemerkte der Radfahrer dies zu spät und fuhr auf das Auto auf. Durch den Zusammenstoß zerbrach die Heckscheibe des Citroen und der 17-Jährige stürzte zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Am Rad und Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3600 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell