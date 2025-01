POL-LIP: Blomberg. Kabeldiebstahl in Solarpark.

Lippe (ots) - Was zunächst wie ein medizinischer Notfall im Straßenverkehr aussah, entpuppte sich am Dienstagmittag (28.01.2025) als Trunkenheitsfahrt. Ein 48-jähriger Autofahrer rollte gegen 13.20 Uhr mit seinem Mercedes E 220 auf den Gehweg an der Lageschen Straße. Der Mann lag zusammengesunken im Fahrzeug, so dass ein Zeuge den Rettungsdienst um Hilfe rief. Die ...

