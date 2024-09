Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung am S-Bahnhof Buch

Berlin - Pankow (ots)

Nachdem ein Mann einen anderen Mann am 28. August 2024 mehrfach mit einer Metallkette geschlagen haben soll, sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Am Mittwoch, dem 28. August 2024, gegen 11:07 Uhr, gerieten ein burkinischer und ein syrischer Staatsangehöriger am S-Bahnhof Berlin-Buch zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 32-jährige Burkiner mehrfach mit einer Metallkette auf Kopf und Körper des 28-jährigen Syrers eingeschlagen haben und danach ins Stadtgebiet geflüchtet sein. Der 28-Jährige erlitt dabei Frakturen im Gesicht und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat die Tat am Mittwoch, 28. August 2024, gegen 11:07 Uhr, auf dem S-Bahnsteig beobachtet und kann Angaben zum Tatverdächtigen oder zum Tathergang machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 2062293-60 sowie unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell