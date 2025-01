Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall an Fußgängerüberweg.

Lippe (ots)

An der Einmündung Bielefelder Straße/Schubertplatz kam es am Mittwochmorgen (29.01.2025) gegen 7 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Seat Ibiza und einem Fußgänger. Ein 59-Jähriger aus Lage war mit seinem Wagen auf der Straße Schubertplatz unterwegs und beabsichtigte bei "Grün" an der Einmündung nach links in Richtung Bielefelder Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 19-Jährigen, der die Straße aus Richtung Schubertplatz kommend auf dem Fußgängerüberweg überquerte und für den die Ampel ebenfalls "Grün" zeigte. Der Seat-Fahrer erfasste den Fußgänger, der zu Boden fiel und leichte Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den Detmolder ins Klinikum.

