Polizei Köln

POL-K: 240920-2-K Zeugensuche nach Schüssen auf Mehrfamilienhaus in Porz-Ensen

Köln (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Nach mehreren Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus am frühen Donnerstagmorgen (19. September) in der Mathildenstraße in Köln-Ensen sucht die Polizei Zeugen. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Im Zuge der Absuche des Geländes im Bereich des mutmaßlichen Standorts des Täters spürte ein Diensthund der Bundespolizei Patronenhülsen auf.

Ein Wohnungsinhaber meldete gegen 14 Uhr ein Einschussloch im Küchenfenster seiner Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses. Polizisten entdeckten daraufhin an der Fassade des Hauses zwei weitere Einschusslöscher.

Ein Zeuge hatte bereits gegen 6 Uhr Knallgeräusche gemeldet, die allerdings erst mit Feststellung der Beschädigungen den Schüssen auf das Haus zugeordnet werden konnten.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit den gestern in der Pressekonferenz dargestellten Fällen von Explosionen und Schüssen auf Häuser.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (sw/de)

