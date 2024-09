Polizei Köln

POL-K: 240920-1-K Mehrere Demonstrationen in Deutz und Innenstadt - erhebliche Verkehrsstörungen erwartet

Köln (ots)

Für kommenden Samstag (21. September) hat eine Privatperson in der Zeit von 13 bis 17 Uhr eine Versammlung mit erwarteten 4000 Teilnehmern zum Thema "Marsch für das Leben" angemeldet. Die Versammlung wird sich als Aufzug von der Deutzer Werft in Richtung Innenstadt bewegen. Zeitgleich hat eine Privatperson mehrere Gegenversammlungen für das "Bündnis Pro Choice Köln" angemeldet. Der Anmelder erwartet bis zu 2500 Teilnehmer, die vom Ottoplatz ebenfalls in Richtung Innenstadt ziehen werden.

Während der Aufzüge muss durch die geplante Sperrung der Aufzugsstrecken mit Verkehrsstörungen gerechnet werden. Die Polizei wird die notwendigen Sperrungen dabei unter der Maßgabe vornehmen, die Beeinträchtigungen für Unbeteiligte möglichst gering zu halten. Die Polizei ist unter anderem mit Kräften der Bereitschaftspolizei im Einsatz, um den Schutz der Versammlung zu gewährleisten. (cw/de)

