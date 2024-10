Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verbotenes Fahrzeugrennen mit Folgen

Gera (ots)

Am Freitag gegen 14:00 Uhr lieferten sich 2 Mercedesfahrer An Kellers Ziegelei in Gera, zwischen dem Kreisverkehr an der BAB4 und dem Kreisverkehr Trebnitz, ein illegales Autorennen. Hierbei wurden mehrere unbeteiligte Fahrzeuge gefährdend überholt. Zudem überholten sich die Mercedesfahrer auch gegenseitig mit hohen Geschwindigkeiten. Hierbei stießen beide Fahrzeuge zusammen und kamen nach links von der Fahrbahn ab. Dort wurden 30 Meter eines massiven Metallzauns niedergerissen und ein Felsbrocken gegen ein abgestelltes Wohnmobil geschoben. Erst an einem Gebäude kamen die Fahrzeuge zum Stehen.

Beide Fahrer - es handelt sich um 36 und 22 Jahre alte Kosovaren - und ein 32-jähriger Beifahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Es waren 3 Rettungswagen und die Feuerwehr im Einsatz.

An beiden Pkw Mercedes entstand Totalschaden.

Die Führerscheine der Männer, die bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Verkehrsdelikten aufgefallen sind, wurden durch die Polizei eingezogen und Strafverfahren wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs" und "Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen" eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die ebenfalls durch die gefährdende Fahrweise der Männer beeinträchtigt wurden. Es handelt sich bei den Tatfahrzeugen um eine silberfarbene und eine dunkle Mercedes-C-Klasse Limousine älteren Baujahrs.

Zeugen können sich unter 0365-829-0 bei der Polizei Gera melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell