LPI-G: Nach Diebstahl Verkaufsstellenpersonal attackiert

Greiz (ots) - Greiz. In den frühen Morgenstunden des 20.10.2024 kam es ca. gegen 04:50 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in dem Feldweg in Greiz. Durch den ausgelösten Brand entstand eine sehr starke Rauchentwicklung, wodurch beide Wohnungen des Mehrfamilienhauses stark beschädigt wurden und zunächst kaum durch die Feuerwehr betreten werden konnten. Im Rahmen ...

