Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Barntrup. Geld mit gestohlener Bankkarte abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht auf richterlichen Beschluss in der Öffentlichkeit nach einem Taschendieb und Computerbetrüger. Der Unbekannte entwendete am 27.01.2024 in einem Supermarkt in der Alverdisser Straße die Geldbörse eines Mannes und hob anschließend mit der gestohlenen Debitkarte Bargeld vom fremden Konto ab.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,78 m groß, 35 - 40 Jahre alt, Bart, schwarze Haare, dunkle Augen, kräftige Statur, bekleidet mit schwarz-weißen Sportschuhen, schwarzer Jeans-/Cargo-Hose, schwarzer hüftlanger Jacke mit silbernen Applikationen auf den Schultern, grau-grüner Wollmütze.

Fotos von ihm durch eine Überwachungskamera finden Sie nun im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/158212

Wer kann Angaben zu dem Gesuchten oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 5 oder auch an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell