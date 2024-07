Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerverletzter Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall in Wickendorf (Schwerin)

Schwerin (ots)

Am 10.07.2024 ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der K42 in Schwerin Wickendorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 65-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die K42 in Richtung Wickendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall schwerverletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Es konnten während der Unfallaufnahme Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers erlangt werden. Dementsprechend wurde eine Blutprobenentnahme bei diesem durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der PKW des Verunfallten war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie zur Bergung des PKW war die K42 circa zwei Stunden lang vollgesperrt.

