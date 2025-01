POL-LIP: Lemgo. Versuchter und vollendeter Einbruch in Firmengebäude in Lagescher Straße.

Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (30.01.2025) gegen 18 Uhr entdeckte der Ladendetektiv eines Supermarktes am Hasselter Platz einen Ladendieb, der mit einer Dose Bier das Geschäft verlassen wollte, ohne zu zahlen. Der 48-Jährige sprach den Mann auf den Diebstahl an und bat ihn mit in sein Büro zu kommen. Dort reagierte der Ladendieb aggressiv: Er schlug mehrmals auf den Ladendetektiv ein, da dieser ihn an einer Flucht ...

