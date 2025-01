Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Tankstelle von Streifen-Team verhindert - 28-Jähriger festgenommen.

Lippe (ots)

Weil einem Streifen-Team am späten Donnerstagabend (30.01.2025) eine verdächtige Person an einer Tankstelle an der Lemgoer Straße auffiel, konnte augenscheinlich ein Einbruch verhindert werden. Als die Polizisten gegen 22.40 Uhr in Richtung Detmold unterwegs waren, bemerkten sie an der geschlossenen Tankstelle einen Mann, der vor der Eingangstür hockte. Als sie sich näherten, um den Mann zu kontrollieren, entfernte er sich zügig von der Tür, die bereits stark beschädigt war. Da der dringende Verdacht bestand, dass der 28-Jährige ohne festen Wohnsitz versucht hatte in die Tankstelle einzubrechen, wurde er vorläufig festgenommen. Während der Fahrt zur Polizeiwache beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten. Am Freitagmittag (31.01.2025) wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für den Mann anordnete. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell