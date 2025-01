Polizei Köln

POL-K: 250106-7-K Öffentlichkeitsfahndung nach Explosion in Mehrfamilienhaus in Köln-Zündorf - Bezüge zur EG Sattla

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 12. August 2024, Ziffer 3:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5841652

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Die Polizei sucht mit Aufnahmen aus der Überwachungskamera einer Tankstelle nach einem dunkel gekleideten Mann, der im Verdacht steht in der Nacht zum 12. August 2024 einen unbekannten Sprengsatz in einem Mehrfamilienhaus im Dahlienweg in Zündorf gezündet zu haben. Mehrere Wohnungstüren und Fenster waren durch die Explosion beschädigt worden. Verletzt wurde damals niemand.

Nach Auswertung der Videoaufnahmen und Zeugenangaben war der Tatverdächtige nach der Explosion gegen 3 Uhr in Richtung der Tankstelle auf der Schmittgasse gelaufen.

Link zu den Fotos des Mannes: https://polizei.nrw/fahndung/155774

Zeugen, die Hinweise zum Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der EG Sattla zu melden.

Auskünfte zum Verfahren erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Köln. Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer ist unter der Rufnummer 0221 477 - 4271 zu erreichen. (sw/al)

