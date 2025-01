Polizei Köln

POL-K: 250106-6-K Club-Besucher durch Schuss in den Fuß verletzt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27. Oktober 2024, Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5895948

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung und Aufnahmen aus der betroffenen Diskothek fahndet die Polizei nach einem weiteren möglichen Tatverdächtigen. Ihm wird vorgeworfen, in den vorausgegangenen Streit im Bereich der Club-Garderobe involviert gewesen zu sein. In Folge der Auseinandersetzung auf dem Hohenzollernring am 27. Oktober war ein 31 Jahre alter Mann mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Ob der nun gesuchte Mann auch den Schuss abgefeuert hat, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da auf den veröffentlichten Aufnahmen auch ein Security-Patch um den Hals des Mannes zu sehen ist, wird derzeit überprüft, ob es sich dabei tatsächlich um einen Security-Mitarbeiter der Diskothek handelt oder dieser sich fälschlicherweise dafür ausgegeben hatte.

Die Ermittlungen gegen zwei kurz nach der Tat festgenommene Männer (24, 32) dauern weiter an. Der 32- Jährige befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt zur Vollstreckung der Reststrafe aus einer Entscheidung des Landgerichts Köln aus dem Jahr 2019, das den Mann zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt hatte. Nach Verbüßung der Hälfte der Strafe war er abgeschoben worden und war offenbar zwischenzeitlich unerlaubt wieder eingereist. Um die Vollstreckung des Vollstreckungshaftbefehls zu verhindern, hatte er sich bei seiner Festnahme mit einem fremden Führerschein ausgewiesen.

Die Bilder zu diesem Fall sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/155702.

Hinweise zur Identität und / oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

