POL-K: 250106-5-K Obdachloser bedroht Jugendlichen und Polizisten in der Kölner Innenstadt - Ingewahrsamnahme

Einsatzkräfte haben am Montagvormittag (6. Januar) einen Mann (42) auf der Pipinstraße in der Kölner Innenstadt vorläufig festgenommen, nachdem dieser im Rahmen eines Polizeieinsatzes einen Jugendlichen (15) vor einem Supermarkt bedroht hatte. Ein Beamter setzte ein Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) ein, um den Angreifer zu stoppen. Dabei erlitt der Beschuldigte Gesichtsverletzungen, die anschließend medizinisch versorgt wurden.

Begonnen hatte der Einsatz mit einem Diebstahl in der Lobby eines nahegelegenen Hotels, wo der spätere Angreifer mehrere Kugelschreiber und einen Schlüssel entwendet haben soll. Das Personal rief die Polizei, eine Fahndung wurde eingeleitet und ein Streifenteam erkannte den Gesuchten vor dem Supermarkt wieder. Als die Polizisten den Beschuldigten ansprachen, griff dieser sich den neben ihm stehenden Jugendlichen, nahm ihn in den "Schwitzkasten" und hielt ihm drohend einen der Kugelschreiber an den Hals.

Nach kurzer Zeit stieß der Beschuldigte den Jugendlichen von sich weg und ging daraufhin auf die Einsatzkräfte los, wurde überwältigt und vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen Bedrohung, Freiheitsberaubung, Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (cr/al)

