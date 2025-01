Polizei Köln

POL-K: 250106-2-K Mehrere Raubüberfälle am Wochenende - Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach mehreren Raubstraftaten am vergangenen Wochenende sucht die Kriminalpolizei nun dringend Zeugen, die Angaben zu den einzelnen Vorfällen in den Stadtteilen Ehrenfeld, Sülz und Lindenthal machen können.

Die Fälle im Detail:

Eine 43 Jahre alte Frau ist am Freitagabend (3. Januar) gegen 22 Uhr auf der Linzer Straße von einem dunkel gekleideten Fahrradfahrer attackiert und überfallen worden. Der als schlank beschriebene Bartträger soll die Fußgängerin mit einem älteren Fahrrad überholt und ihr dabei die Einkaufstasche von der linken Schulter gerissen haben. Da die Angegriffene ihre Tasche jedoch festhielt und laut um Hilfe rief, flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung Dürer Weg.

Am Samstag (4. Januar) soll dann gegen 19 Uhr auf der Heimbacher Straße in Sülz ein dunkel gekleideter und etwa 170-175cm großer Mann einen Kölner (71) in einem Hauseingang überfallen haben. Der unbekannte Angreifer hatte ebenfalls versucht dem Senior eine Tasche gewaltsam zu entreißen. Nachdem der 71-Jährige jedoch lautstark auf sich aufmerksam machte, ließ der Tatverdächtige von ihm ab und lief ohne Beute in Richtung Nidegger Straße davon.

Bei einem zweiten Vorfall kurz darauf auf der Geibelstraße raubte ein mit einer schwarzen, längeren Stoffjacke und einer Beanie-Mütze bekleideter Mann die Handtasche samt Mobiltelefon einer Fußgängerin (53). Der Unbekannte flüchtete gegen 19.50 Uhr samt Beute in die Arno-Holz-Straße, stieg dort auf ein bereit gestelltes Fahrrad und fuhr über die Lindenburger Allee davon. Ein Streifenteam fand nur wenig später das geraubte Mobiltelefon in der Uhlandstraße Ecke Wittgensteinstraße.

Am Sonntagabend (5. Januar) soll dann auf der Jessestraße in Ehrenfeld ein dunkel gekleideter Radfahrer versucht haben einer Jugendlichen (14) die Handtasche zu entreißen. Laut Angaben der Geschädigten trug der mutmaßiche Räuber zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli und ein dunkles Cap.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft ob auf Grund ähnlicher Begehungsweisen Zusammenhänge zwischen den Überfällen bestehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell