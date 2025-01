Polizei Köln

POL-K: 250103-3-K 43-Jähriger attackiert mehrere Menschen in der Innenstadt - Festnahme - Kriminalpolizei sucht weitere Geschädigte

Köln (ots)

Nach mehreren gewaltsamen Übergriffen auf Passanten am Donnerstagvormittag (2. Januar) in der Kölner Innenstadt hat die Polizei kurz darauf einen 43-jährigen Tatverdächtigen in einem Hotel festgenommen. Dem aus der Ukraine stammenden Mann wird vorgeworfen in mindestens vier Fällen Menschen unvermittelt attackiert und teilweise verletzt zu haben.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler derzeit eine 60 bis 80 Jahre alte Frau sowie einen bislang noch unbekannten Mann. Beide hatten sich vor Eintreffen der aufnehmenden Beamten vom Ort des Geschehens entfernt.

Ersten Erkenntnissen nach wählten Zeugen gegen 9.45 Uhr den Notruf, nachdem dieser im Bereich Trankgasse/Marzellenstraße unvermittelt eine ältere Frau mit Rollator angegriffen und in den Rücken getreten hatte. Die Seniorin, die Zeugenangaben nach mit einer lilafarbenen Jacke und weißer Mütze bekleidet gewesen sein soll, kam durch den Stoß zu Fall.

Anschließend soll der aggressive Mann seinen Weg fortgesetzt und die Mitarbeiterin eines um die Ecke gelegenen Kiosks attackiert sowie einen Laptop zu Boden geworfen haben. Ein aufmerksamer Kölner (30) rief daraufhin ebenfalls die Polizei, nahm die Verfolgung auf und lotste die Beamten zu dem Hotel, wohin sich der Tatverdächtige geflüchtete hatte. Dort stellten Polizisten schließlich den wohnungslosen Mann, der noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Nach einer ersten Auswertung der Aufnahmen der Videobeobachtung des Hauptbahnhofes liegen darüber hinaus Erkenntnisse vor, dass der Festgenommene am Donnerstagmorgen im Kölner Hauptbahnhof zwei weitere Seniorinnen (84, 85) unvermittelt attackiert und mit einer Brille beworfen hatte. Bei dem gezielten Wurf ins Gesicht erlitt die 85-Jährige eine Platzwunde und musste in einer Klinik behandelt werden.

Einen vierten Vorfall konnten die Ermittler dann nach Auswertung von Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof zuordnen. Dort hatte der 43-Jährige einen Passanten am innenliegenden U-Bahn-Treppenabgang geschubst. Der nun gesuchte Mann hielt sich jedoch am Geländer fest und verhinderte so einen folgenschwereren Sturz.

Die Kriminalpolizei bittet nun insbesondere darum, dass sich die beiden gesuchten Geschädigten bei den Ermittlern melden. Darüber hinaus können sich weitere Geschädigte sowie Zeugen der geschilderten Vorfälle telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei wenden. (sw/al)

