POL-KN: (Tuttlingen) - Mann durch Flaschenangriff verletzt (30.11.2024)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es in einer Diskothek in der Straße "Hinterm Bild" zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zwei Männer in einen Streit, in dessen Verlauf ein 39-Jähriger seinem bislang unbekannten Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Ein Sicherheitsmitarbeiter griff ein, führte den Angreifer aus der Diskothek und beruhigte die Situation. Während eines klärenden Gesprächs zwischen dem Security-Mitarbeiter und dem Unbekannten griff dieser den 39-Jährigen jedoch plötzlich von hinten an und schlug ihm mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Der Mann erlitt hierdurch Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Kontrahenten, der sich vor Eintreffen der Beamten entfernt hatte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461-9410 entgegen.

