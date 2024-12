Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) - Unfallflucht auf Parkplatz (28.11.2024)

Wehingen (ots)

Am Donnerstagabend ist auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Gosheimer Straße ein geparkter Wagen beschädigt worden. Die Fahrerin eines orangenen Renault Clio stellte nach ihrer Rückkehr eine Delle an der Fahrertür fest. Der Schaden wird auf rund 3.400 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426-1240 zu melden.

