Lkr. Tuttlingen) - Gefährliches Überholmanöver auf der Kreisstraße - Polizei sucht Zeugen (30.11.2024)

Am Samstagmittag hat ein riskantes Überholmanöver auf der Kreisstraße 5913 in Richtung Spaichingen beinahe zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 53-Jährige musste an der Spitze einer Autokolonne auf Höhe der Viehweide stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto zu verhindern, während ein schwarzer Mercedes Vito an ihr vorbeizog.

Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen, die den Vorfall gegen 13:00 Uhr beobachtet haben, sich unter Tel. 07424-93180 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

