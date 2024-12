Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unfall beim Einfädeln auf die Bundesstraße 14 - Polizei sucht Zeugen (30.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Am frühen Samstagabend hat sich auf der Bundesstraße 14 ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 52-Jährige stoppte gegen 18:00 Uhr am Ende des Beschleunigungsstreifens der Stockacher Straße, um Autos auf der B14 passieren zu lassen. Hinter ihr hielt ein weiteres Auto an. Während die 52-Jährige anfuhr, um sich in den Verkehr einzufädeln, kam es zu einer Kollision mit einem Mazda CX3 eines 67-Jährigen, der bereits auf die B14 aufgefahren war und an ihr vorbeifuhr.

Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Audi TT der 52-Jährigen beläuft sich auf schätzungsweise 2.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461-9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell