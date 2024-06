Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.06.2024.

Börßum (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti.

Börßum, B 82, 21.06.2024, 17:00 Uhr-22.06.2024, 16:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte an der Außenwand einer Scheune mehrere zum Teil großflächige Sachbeschädigungen in Form sogenannter TAGs aufgebracht und hierdurch einen Schaden von mindestens 2.000 Euro verursacht. Auf Grund der Größe der TAGs wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05331 933-0 an die Polizei Wolfenbüttel zu wenden.

