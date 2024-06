Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 23. Juni 2024

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti an Messanhänger

Wolfenbüttel, Salzbergstraße, 20.06.2025 bis 22.06.2025

Im Zeitraum von Donnerstag bis zum Morgen des Samstages wurde ein in der Salzbergstraße abgestellter, mobiler Messanhänger für Geschwindigkeit des Landkreises Wolfenbüttel mit silberner Farbe besprüht und dadurch beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Versuchter Einbruchdiebstahl aus Pkw

Hordorf, Landesstraße 633, 22.06.2025, 14:20 Uhr bis 15:05 Uhr

Am frühen Nachmittag des Samstages wurde an einem in einer Zufahrt an der Landesstraße 633 zwischen Hordorf und Scheppau abgestellten, grauen Volkswagen Golf eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ein im Pkw befindlicher Einkaufskorb mit persönlichen Gegenständen wurde durchsucht, Gegenstände aber nicht entwendet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell