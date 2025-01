Polizei Köln

POL-K: 250103-2-K Polizisten nehmen mutmaßlichen Drogendealer fest - er versteckte sich im Papiercontainer

Köln (ots)

Polizeikräfte des Einsatztrupps Präsenz haben am Donnerstagnachmittag (2. Januar) einen mutmaßlichen Drogendealer (19) festgenommen. Dieser versuchte sich einer Kontrolle am Ebertplatz in der Kölner Innenstadt zu entziehen und verletzte dabei einen Beamten leicht. Neben mehreren Ermittlungen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort lag gegen den Mann ein offener Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen vor. Zudem hatte er mehrere Gramm Kokain bei sich.

Bei seiner Flucht rannte der 19-Jährige erst vom Ebertplatz aus in die Schillingstraße und stieß dort einen Polizisten zu Boden. Anschließend versteckte er sich in einem Papiercontainer auf der Riehler Straße. Dort fanden die Einsatzkräfte den wohnsitzlosen Tunesier, der bei seiner anschließenden Festnahme massiven Widerstand leistete. Ein Polizist und der Beschuldigte selbst erlitten dabei leichte Verletzungen. Der junge Mann soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell