POL-K: 250106-4-K Zeugen bringen Polizisten auf die Spur eines mutmaßlichen Autoknackers - Richter schickt 30-Jährigen in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen haben Polizisten in der Nacht zu Sonntag (5. Dezember) einen mutmaßlichen Autoknacker (30) am Mauritiuswall in der Innenstadt gestellt und festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen beobachteten kurz nach Mitternacht gleich mehrere Zeugen den aus Marokko stammenden Mann dabei, wie er die Seitenscheibe eines geparkten VW Polos auf der Rubenstraße eingeschlagen und das Wageninnere durchsucht hatte. Eine Kölnerin wählte daraufhin die 110, nahm die Verfolgung auf und brachte so die Polizisten auf die Spur des mutmaßlichen Autoknackers - Festnahme.

Als Einsatzkräfte den 30-Jährigen dann am Sonntagmorgen einer Haftrichterin vorführen wollten, brach diese eine Anhörung des aggressiv auftretenden Mannes unvermittelt ab. Auf dem Weg zurück in die Gewahrsamszelle versuchte er dann die Beamten mit einem gezielten Kopfstoß sowie mehreren Tritten anzugreifen.

Der Festgenommene muss sich nun neben dem besonders schweren Fall des Diebstahls auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Nach einer erneuten Vorführung am Montagmittag ordnete ein Haftrichter schließlich die Untersuchungshaft gegen den 30-Jährigen an. (cb/al)

