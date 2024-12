Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Geld gestohlen + Bildergalerie zerkratzt + Holzscheite entwendet + Polizeibeamtin verletzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe- Schönstadt: Geld gestohlen

Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Diebe am Montag, 16. Dezember, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Weißer Weg. Zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr durchsuchten sie dort mehrere Zimmer und entwendeten einen kleinen Tresor, der mehrere hundert Euro enthielt. Der Schaden am Fenster ist etwa 500 Euro hoch. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Bildergalerie zerkratzt

In der Reitgasse zerkratzten Unbekannte mehrere Bilder, die sich in der Elwert-Passage am Oberstadtaufzug befinden. Den Schaden von geschätzt 3.000 Euro stellten Zeugen am Donnerstag, 12. Dezember, fest. Wann sich die Sachbeschädigung genau ereignete, ist bislang nicht bekannt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Breidenstein: Holzscheite entwendet

Einzelne Scheite aus gestapeltem Holz entwendeten Diebe aus einem Vorgarten eines Einfamilienhauses in der Goldbergstraße. So kamen zwischen Montag, 2. Dezember, 5 Uhr, und Sonntag, 15. Dezember, 7 Uhr, etwa ein halber Meter Buchenholz im Wert von etwa 100 Euro abhanden. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Polizeibeamtin verletzt

Ein 29-jähriger Marburger störte am Montagabend, 16. Dezember, den Unterricht in einer Abendschule, an dem er als Schüler teilnahm. Offenbar stark alkoholisiert weigerte er sich im weiteren Verlauf, das Schulgelände in der Weintrautstraße zu verlassen. Hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber reagierte der Mann aggressiv und unkooperativ, trat nach ihnen und beleidigte sie. Eine Beamtin wurde durch einen Tritt an der Hand verletzt, so dass sie ihren Dienst vorzeitig beenden musste. Der 29-Jährige kam zur Ausnüchterung auf die Polizeistation. Ein Atemalkoholtest zeigte über 1,6 Promille an, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. In den Morgenstunden durfte er die Polizeistation wieder verlassen, die Polizeibeamten fertigten die entsprechenden Anzeigen.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell