POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand im Anbau eines Wohnhauses in Berne

Delmenhorst (ots) - Nach einem Einbruch in ein Friseurgeschäft in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 07. Mai 2025, 18:20 Uhr, bis Donnerstag, 08. Mai 2025, 08:10 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Friseursalon in der Nordstraße, indem sie die Tür am Hintereingang aufgehebelten. Aus dem Geschäft entwendeten sie etwas ...

mehr