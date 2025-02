Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Alkoholisierte 54-Jährige tanzt wie in Trance nahe der Bahnsteig-kante: Kontrolle führt zu Widerstandshandlung und weiteren Straf-anzeigen

Hauptbahnhof Stendal (ots)

Am Sonntag, den 1. Februar 2025 tanzte eine 54-Jährige um 18:50 Uhr wie in Trance, nah an der Bahnsteigkante auf dem Bahnsteig 1, am Hauptbahnhof Stendal. Zudem wirkte sie für die Bundespolizisten stark alkoholisiert. Die Beamten sprachen die ukrainische Staatsangehörige an. Aufenthaltsberechtigende Dokumente konnte sie den Einsatzkräften nicht aushändigen und wurde zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung mit auf das Bundespolizeirevier genommen. Dort schrie sie lautstark umher, schlug gegen eine Tür und begann ihre E-Zigarette zu rauchen. Mehrmalige Aufforderungen dies zu unterlassen, ignorierte die Dame, wurde immer lauter und weigerte sich, ihre mitgeführten Handtaschen sowie jene Zigarette auszuhändigen. Sie schlug und trat wiederholt in Richtung eines Beamten und gegen einen in der Wache befindlichen Stuhl, sodass dieser gegen die Beine der Bundespolizisten rutschte. Demnach musste sie zu Boden gebracht und zur Eigensicherung gefesselt werden. Im Rahmen der sich anschließenden Durchsuchung der Person und ihrer Sachen schrie sie lautstark verfassungswidrige Äußerungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst überprüfte die Vitalwerte der Frau und konnte keinerlei gesundheitliche Auffälligkeiten bei ihr feststellen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte sie zudem ab. Sie erhält unter anderem Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

