Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenlose Gepäckstücke führen zu Polizeieinsätzen

Halle (Saale), Lutherstadt Wittenberg (ots)

Am Freitag, den 31. Januar 2025 um 12:53 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Halle über ein herrenloses Gepäckstück in einer S-Bahn auf dem Gleis 10 am Hauptbahnhof Halle (Saale) informiert. Es handelte sich um einen silberfarbenen Koffer, welcher, trotz durchgeführter Lautsprecherdurchsagen, keiner Person zugeordnet werden konnte und dessen Inhalt nicht einsehbar war. Durch die Einsatzkräfte wurden der Bahnsteig 10/ 11 gesperrt sowie geräumt, die entsprechenden Bahngleise für den weiteren Zugverkehr blockiert und die Entschärfer der Bundespolizei angefordert. Nach Inaugenscheinnahme und Untersuchung durch die Spezialisten konnte Entwarnung gegeben, der Koffer als ungefährlich eingestuft und um 14:15 Uhr geöffnet werden. In ihm befand sich Kleidung sowie ein Boardingpass, welcher auf eine männliche Person ausgestellt war. Ob es sich hierbei um den Besitzer des Gepäckstückes handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch den polizeilichen Einsatz und die damit verbundene einstündige Sperrung der Gleise 9 bis 11 kam es bei sechs Zügen zu insgesamt 53 Minuten Verspätung. Zudem fielen zwei Züge teilweise aus.

Um 19:20 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Leipzig erneut die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über ein herrenloses Gepäckstück in einer Regionalbahn am Hauptbahnhof Lutherstadt Wittenberg, Gleis 5. Eine verständigte Streife des Bundespolizeirevieres Dessau fuhr sofort mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes. Der relevante und jener Zug, welcher auf dem Nachbargleis stand sowie der Bahnsteig wurden abgesperrt und geräumt. Die abermals verständigten Spezialkräfte der Bundespolizei trafen um 21:08 Uhr ein, röntgten den Hartschalenkoffer und konnten kurze Zeit später das Gepäckstück als ungefährlich einstufen und dieses öffnen. Darin befanden sich Gegenstände des täglichen Bedarfs sowie Hygieneartikel. Um 21:50 Uhr wurden die notwendigen Gleissperrungen und Absperrmaßnahmen aufgehoben. Durch den polizeilichen Einsatz erhielt ein Güterzug 114 Minuten Verspätung und vier Züge fielen komplett aus.

Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei erneut alle Reisende eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Gepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den aktuellen Fällen, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle meistens weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

