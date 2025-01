Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Beleidigung, Bedrohung, tätlicher Angriff: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 30. Januar 2025 sollte ein 32-Jähriger gegen 21:20 Uhr aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Zugpersonal von der Weiterfahrt in einer Bahn am Hauptbahnhof Halle (Saale) ausgeschlossen werden. Eine verständigte Streife der Bundespolizei begab sich umgehend in Richtung des Bahnsteiges 7 und kontrollierten jenen Mann. Den Beamten gegenüber händigte er eine zerbrochene Gesundheitskarte aus. Nach Überprüfung seiner ermittelten Personalien im Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg, Zweigstelle Halberstadt per Vollstreckungshaftbefehl nach dem aus Gambia Stammenden suchte. Wegen Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde er im März des vergangenen Jahres durch das Amtsgericht Halberstadt zu einer Geldstrafe von 1000 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 100 Tagen verurteilt. Weder zahlte er den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft am 17. Januar 2025 den Haftbefehl über 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Dies eröffneten die Beamten dem Gesuchten, nahmen ihn fest und für die weiteren Maßnahmen mit auf das nahegelegene Bundespolizeirevier. Den haftabwendenden Betrag konnte der Mann nicht aufbringen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde entsprechend informiert.

