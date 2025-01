Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei sucht Geschädigten und weitere Zeugen

Dessau- Roßlau, Bahnstrecke Magdeburg - Dessau (ots)

Am Donnerstag, den 23. Januar 2025 kam es gegen 20:15 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dessau. Als Beamte der Bundespolizei die lautstarke Geräuschkulisse wahrnahmen, begaben sie sich umgehend in Richtung des Ereignisortes auf Bahnsteig 2/3. Nach aktuellen Erkenntnissen nutzte ein bisher unbekannter Mann den Regionalexpress von Magdeburg in Richtung Leipzig. Laut ersten Zeugenaussagen muss dieser beim Verlassen des Zuges, um 20:09 Uhr, auf die zwei Tatverdächtigen getroffen sein. Die beiden Deutschen sollen den Unbekannten geschubst und aufgrund seiner dunklen Hautfarbe beleidigt haben. Andere Fahrgäste und unbeteiligte Dritte versuchten die Situation zu beruhigen. Der Geschädigte verschwand, vor Eintreffen der Bundespolizisten, in unbekannte Richtung. Zu Hilfe eilende Reisende und die Einsatzkräfte selbst wurden im Weiteren verbal von den Beschuldigten im Alter von 27 und 40 Jahren attackiert. Sie erhalten je eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie Körperverletzung. Der Geschädigte wird gebeten, sich zu melden. Auch weitere Zeugen der beschriebenen Tathandlung oder Personen, welche selbst durch die beiden Männer beleidigt worden sind, sollen sich bitte an die Bundespolizei oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Wer hat am Donnerstag, den 23. Januar 2025 auf der Zugfahrt von Magdeburg nach Dessau in der RE 13 beim Halt am Hauptbahnhof Dessau gegen 20:09 Uhr die beschriebene Situation wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

