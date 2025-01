BPOLI MD: Haftbefehl: Verurteilter kann keine 1600 Euro aufbringen und muss ins Gefängnis

Naumburg (ots) - Polizeieinsatz: Umhüllte Flaschen im herrenlosen Hartschalenkoffer Am Freitag, den 24. Januar 2025 wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) um 21:20 Uhr über ein Gepäckstück in einem Zug am Bahnhof Naumburg informiert, welches keiner Person zugeordnet werden konnte. Der Zugbegleiter, der aus Leipzig kommenden Regionalbahn, nahm den Koffer an ...

mehr