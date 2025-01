Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Polizeieinsatz: Umhüllte Flaschen im herrenlosen Hartschalenkoffer

Naumburg (ots)

Am Freitag, den 24. Januar 2025 wurde das Bundespolizeirevier Halle (Saale) um 21:20 Uhr über ein Gepäckstück in einem Zug am Bahnhof Naumburg informiert, welches keiner Person zugeordnet werden konnte. Der Zugbegleiter, der aus Leipzig kommenden Regionalbahn, nahm den Koffer an sich, mit aus dem Zug und öffnete ihn auf dem Bahnsteig 1. Darin befanden sich mehrere gefüllte Flaschen, welche mit Paketklebeband umhüllt waren. Demnach wurde die Bundespolizei verständigt. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei verlegten umgehend zum Ereignisort und sperrten den Bereich großräumig ab. Die Züge wurden entsprechend auf Nachbargleise umgeleitet und die parallel alarmierten Entschärfer der Bundespolizei trafen um 22:50 Uhr ein. Nach Inaugenscheinnahme und Untersuchung durch die Spezialisten konnte Entwarnung gegeben und die Behältnisse beziehungsweise die darin befindlichen Flüssigkeiten als ungefährlich eingestuft werden. Zudem befand sich an dem Koffer ein Flugetikett, dieses führte zu den Personalien eines 26-jährigen Tunesiers. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Ein weiteres Verfahren leiteten die Einsatzkräfte gegen einen 20-Jährigen ein. Im Zuge der Absperrmaßnahmen rief er zahllose ehrverletzende Worte aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus in Richtung der Beamten, verhielt sich unkooperativ und provokant. Der Deutsche erhält eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

