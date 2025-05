Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf nach Raub

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, nachdem am Donnerstag, 08. Mai 2025, ein Mann in Delmenhorst Opfer eines schweren Raubs geworden ist.

Der 27-jährige Mann aus Delmenhorst war gegen 15:55 Uhr zu Fuß in der Straße "Im Delmegrund", zwischen Burggrafendamm und Delmegrundsee (Mili), unterwegs. Hier wurde er von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen. Der Angreifer entnahm seinem Opfer in der Folge Bargeld und flüchtete in Richtung Delmegrundsee. Der 27-Jährige wies eine Stichwunde am Rücken auf, wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

In der Befragung zum Tathergang beschrieb er den Angreifer als

- ungefähr 170 cm groß - von auffallend schlanker Statur - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose - und einer Kapuze auf dem Kopf

Da der Angriff von hinten erfolgte, waren detailliertere Angaben nicht möglich. Ebenso konnte der verletzte 27-Jährige nicht sagen, mit was für einem Gegenstand er verletzt worden ist.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 an die Polizei Delmenhorst zu wenden.

