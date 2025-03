Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Motorrad und Pedelecfahrerin kollidieren Pedelecfahrerin schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (08.03.) gegen 16.20 Uhr ereignete sich im Ortsteil Laggenbeck auf der Mettinger Straße in Höhe der Hausnummer 78, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 50- jähriger Niederländer ist mit seinem Motorrad die Mettinger Straße in Richtung Osnabrücker Straße gefahren. In Höhe der Hausnummer 78 befindet sich eine Querungshilfe für Fußgänger. An dieser stand eine 80- Jährige mit ihrem Pedelec und beabsichtigte die Mettinger Straße zu überqueren. Sie ist nach ersten Erkenntnissen plötzlich auf die Straße getreten und übersah dabei den heranfahrenden Kradfahrer. Die beiden stießen zusammen. Die 80- Jährige aus Ibbenbüren stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Der niederländische Motorradfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Ibbenbürenerin trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Ein Fahrradhelm verhindert keine Verkehrsunfälle, kann jedoch vor schweren Verletzungen schützen. Die Polizei rät dringend dazu einen Fahrradhelm zu tragen.

