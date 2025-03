Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Mülltonnenbrand Mehrere Tonnen beschädigt

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Innenstadt am Emsweg auf Höhe der Hausnummer 2 eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Polizei erhielt in der Nacht zu Montag (10.03.25) gegen 02.10 Uhr den Einsatz für den Brand. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stand die Tonne in Vollbrand. Auch eine nebenstehende Tonne hatte bereits Feuer gefangen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Es wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu diesem Brand geben können. Diese melden sich bitte bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455.

