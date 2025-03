Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine: 41- Jähriger nach Axt-Angriff in psychiatrischer Klinik Richterin erlässt Unterbringungshaftbefehl

Steinfurt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "Rheine: 68- Jähriger mit Axt angegriffen - 41-Jähriger festgenommen" (ots vom 07.03., 10:07 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5985736)

Nachdem ein 41-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstagabend (06.03., 19:47 Uhr) durch einen Axt-Angriff einen 68-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben soll, ist dieser nun in einem psychiatrischen Krankenhaus einstweilig untergebracht. Eine Richterin hat am Freitagabend (07.03.) einen Unterbringungsbefehl gegen den Beschuldigten aus Rheine wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Totschlags erlassen.

"Auf der Grundlage des Kurzgutachtens einer forensischen Sachverständigen geht die Staatsanwaltschaft derzeit von einer bestehenden psychischen Erkrankung bei dem Beschuldigten aus. Daher hat die Staatsanwaltschaft Münster beim Amtsgericht Münster die einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt", erläutert Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Das Amtsgericht folgte dem Antrag und ordnete die einstweilige Unterbringung des 41-jährigen Beschuldigten in einer forensischen Klinik an." Der 41-Jährige hat sich nicht zur Tat eingelassen. Die Ermittlungen dauern an.

