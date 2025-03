Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, 75-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Auto überschlägt sich

Westerkappeln (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag (06.03.) auf der Tecklenburger Straße ereignet. Ein 75-jähriger Mann aus Westerkappeln fuhr gegen 15.30 Uhr mit einem Ford Escort auf der Tecklenburger Straße in Richtung Velpe. Nach derzeitigen Ermittlungen kam er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 19 nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam zunächst auf den Grünstreifen und überschlug sich anschließend. Der 75-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Tecklenburger Straße war im Unfallbereich für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Durch den Unfall wurden ein Telefonmast und ein Strommast am Straßenrand beschädigt. Der Sachschaden liegt bei geschätzt etwa 20.000 Euro.

