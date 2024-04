Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus PKW

Bollendorf/Irrel (ots)

Am Mittwochnachmittag, 03.04.2024 entwendeten unbekannte Täter in Bollendorf und Irrel Bargeld und Wertgegenstände aus Fahrzeugen. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr wurde aus einem in der Wallendorfer Straße in Bollendorf abgestellten PKW eine Handtasche mit darin befindlicher Geldbörse entwendet. Ein weiteres Fahrzeug wurde gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich Am Spitulersberg in Irrel angegangen. Aus dem PKW wurden ein Mobiltelefon und eine Küchenmaschine gestohlen. Die Polizeiinspektion Bitburg sucht Zeugen der Vorfälle. Hinweise können unter der Telefonnummer 06561-96850 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell