Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Grundschule, zahlreiche Tablets gestohlen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in die Grundschule in der Dorfbauerschaft Dumte eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend (05.03.25), 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen (06.03.25) um kurz vor 07.00 Uhr. Die Täter schlugen am Schulgebäude ein Fenster ein, weitere Fenster wurden aufgehebelt. Im Gebäude wurden mehrere Türen aufgehebelt. Die Einbrecher öffneten gewaltsam Schränke und durchwühlten diese auf der Suche nach Diebesgut. Darüber hinaus verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu Klassenräumen, die sich derzeit auf dem Schulhof in zwei Containern befinden. Insgesamt stahlen die Täter nach bisherigen Erkenntnissen 27 Tablets der Marke Apple. Der Schaden durch den Diebstahl und die Sachbeschädigungen an der Schule liegen schätzungsweise im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Steinfurt entgegen: Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell