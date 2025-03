Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Wohnwagen brennt aus, Brandursache unklar

Greven (ots)

Am Donnerstag (06.03.) sind Polizei und Feuerwehr gegen 19.30 Uhr zum Brand eines Wohnwagens an der Mühlenstraße, zwischen Gronenweg und Dansenbörger Heide gerufen worden. Der Wohnwagen stand auf einem Firmengelände. Ein Zeuge bemerkte den Brand und informierte die Rettungskräfte. Wie der Wohnwagen in Brand geriet, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Durch das Feuer wurde auch ein neben dem Wohnwagen stehender Verkaufsanhänger leicht beschädigt. Auch das angrenzende Bürogebäude wurde durch den Brand beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die in dem Bereich etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4155.

