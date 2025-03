Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Ibbenbüren, räuberischer Diebstahl: Opel gestohlen, Besitzer schwer verletzt

Lienen, Ibbenbüren (ots)

Bei einem Autodiebstahl am Mittwochvormittag (05.03.25) ist ein 51-Jähriger aus Lienen schwer verletzt worden. Das Auto wurde wenig später durch die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht in Ibbenbüren sichergestellt. Der Täter ist weiter flüchtig. Der Geschädigte hatte sein Auto gegen 11.15 Uhr vor einer Apotheke an der Hauptstraße/Ecke Friedhofstraße geparkt. Während seiner kurzen Abwesenheit ließ er den Fahrzeugschlüssel stecken. Kurz darauf beobachtete er durch das Apothekenfenster, wie ein Unbekannter sich in seinen grauen Opel Agila setzte. Der Geschädigte lief nach draußen und versuchte noch, den unbekannten Täter am Wegfahren zu hindern. Dies gelang ihm nicht. Der Unbekannte fuhr ohne jede Rücksicht an. Der 51-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der Täter flüchtete mit dem Opel. Der Geschädigte wurde medizinisch behandelt. Wenig später verursachte der unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen auf seiner Flucht einen Unfall. Am Ottenweg in Ibbenbüren-Laggenbeck kam er mit dem Opel zum Stehen und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Zeugin stellte das liegengebliebene und beschädigte Fahrzeug um kurz nach 13.00 Uhr vor ihrem Haus fest und rief die Polizei. Das Auto konnte aufgrund des Kennzeichens eindeutig als das in Lienen gestohlene identifiziert werden. Der Autodieb war nicht mehr vor Ort. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,75 Meter groß, er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Jacke. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

