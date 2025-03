Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Wohnhaus, Täter entwenden Standuhren

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (04.03.), 19.00 Uhr bis Mittwoch (05.03.), 08.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Diekwiese eingestiegen.

Die Täter öffneten zunächst gewaltsam eine Tür zum Wintergarten des Hauses. Von dort hebelten sie ein Fenster zum Haus auf. Die Unbekannten entwendeten unter anderem zwei Standuhren und mehrere Wecker. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

