Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Firmengebäude

Emsdetten (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (05.03.) wurde die Polizei gegen 02.00 Uhr über einen Einbruch in ein Firmengebäude am Spatzenweg in Kenntnis gesetzt.

Unbekannte Täter hatten das Fenster eines Rolltores einer Lagerhalle der Metallbaufirma eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Daraufhin wurde ein Alarm ausgelöst und die Polizei informiert.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, sahen sie, wie vier Männer in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Daraufhin wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Ein Tatverdächtiger, ein 15-jähriger Jugendlicher aus Dortmund, konnte im Rahmen dieser Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die anderen Personen sind weiterhin flüchtig.

Im Fahrzeug der Täter, das am Tatort zurückblieb, waren bereits Messing-Rohlinge aus der Lagerhalle verladen, die einen geringen vierstelligen Euro-Wert hatten.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

