POL-EU: 41-Jähriger festgenommen

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen (21. November) haben Unbekannte um 3.38 Uhr in eine Tankstelle auf der Geierstraße in Euskirchen-Flamersheim eingebrochen. Mit Hilfe einer Hydraulikzange hebelten die Unbekannten die Eingangstür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. In der Tankstelle versuchte man einen fest montierten Safe zu entwenden. Der Versuch scheiterte jedoch. Die Unbekannten ...

