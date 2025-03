Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Münster, 68-Jähriger mit Axt angegriffen, 41-Jähriger festgenommen

Rheine, Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Ein 68-jähriger Mann wurde am Donnerstagabend (06.03., 19:47 Uhr) im Pfifferlingweg in Rheine mit einer Axt angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat den 41-jährigen Tatverdächtigen in der Nacht festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 41-Jährige den 68-Jährigen in dessen Wohnung mit einem Hammer und einer Axt angegriffen und ihn hierbei schwer verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit deutscher Staatsangehörigkeit in ein Krankenhaus. Durch Spezialeinheiten der Polizei konnte der Tatverdächtige mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit noch in der Nacht in Tatortnähe in Rheine festgenommen werden.

Hintergründe der Tat und das Motiv sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Die Ermittler gehen ersten Hinweisen auf eine psychische Erkrankung des Beschuldigten nach.

Eine Mordkommission unter der Leitung von Heiner Olthuis ist bei der Polizei Münster im Einsatz.

Für Presseanfragen steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494 2387 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell